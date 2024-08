Lula reúne líderes do governo em semana de esforço concentrado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta segunda-feira (12/8) com ministros e líderes do governo para definir prioridades e articulação no Congresso Nacional. O encontro ocorreu pela manhã, no Palácio do Planalto.

A reunião é periódica e foi retomada hoje na volta das atividades legislativas. O recesso parlamentar terminou na segunda-feira passada (5), mas a ritmo lento. Nesta semana, já estão marcadas sessões deliberativas nas duas Casas, embora de forma semipresencial.

O governo possui pautas prioritárias em tramitação, como a regulamentação da reforma tributária, o Programa Acredita, entre outras matérias econômicas. Porém, as eleições municipais vão diminuir o ritmo dos trabalhos, que ocorrerão principalmente nas semanas de esforço concentrado — duas sessões em agosto e uma, em setembro. A primeira tem início já nesta segunda-feira.

Leia também: Lula pede a ministros cautela com eleições no Congresso

Participaram do encontro no Planalto os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência) e Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), bem como o ministro interino da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Laércio Portela. Também estavam presentes os líderes do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP), na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).