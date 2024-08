Múcio sobre Eduardo Campos: "Filho que o presidente gostaria de ter"

A Câmara dos Deputados fez nesta quarta-feira (14/8) uma sessão solene em homenagem “à vida e ao legado” político de Eduardo Campos, que morreu em uma queda de avião há 10 anos. Ministros do governo participaram da cerimônia, entre eles, José Múcio Monteiro Filho, da Defesa, que lembrou da relação próxima do político com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Eduardo era quase um filho do presidente. Um filho que ele gostaria de ter tido. Eduardo era aquela pessoa que o presidente ouvia em qualquer assunto", comentou Múcio. O ex-governador de Pernambuco chegou a ser ministro de Ciência e Tecnologia do governo Lula em 2004, durante o primeiro mandato do petista.

Segundo o ministro, Lula e Campos chegaram a se desentender por conta das eleições presidenciais, em 2014, quando o ex-governador disputou o pleito com a ex-presidente Dilma Rousseff. No entanto, se reencontraram e fizeram as pazes, recordou. "Fizeram pacto de que as eleições não maculariam a relação dos dois."

Múcio lembrou também ter sido o presidente quem o avisou do acidente de avião que matou Eduardo Campos. Ele diz que foi, então, até Recife dar a notícia para a mãe do político, a ministra do Tribunal de Contas da União (TCU), Ana Arraes. "Foi um dos piores dias da minha vida", contou.

"Sou um homem sem projeto político, mas teria se ele estivesse aqui comigo. Porque a fé que eu tinha nele era a fé que ele tinha no Brasil", finalizou Múcio.

Compareceram à solenidade ainda os ministros Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Margareth Menezes (Cultura), André de Paula (Pesca e Aquicultura) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos). Também marcou presença a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, à época candidata a vice-presidente de Eduardo Campos. Marina desistiu de embarcar no voo que matou Eduardo Campos um dia antes.

Os filhos de Campos, que participam da vida política, marcaram presença e foram lembrados pelos parlamentares da importância do legado do pai deles. O deputado federal Pedro Campos (PSB-PE) presidiu a sessão solene, ao lado do irmão João Campos (PSB), prefeito de Recife.