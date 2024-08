"A UE que se vire com a França", diz Lula sobre acordo com Mercosul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou nesta quarta-feira (14/8) o interesse do Brasil em formar um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Ele frisou ainda a resistência do governo de Emmanuel Macron, na França, ao tratado.

Segundo Lula, o Brasil já firmou seu interesse, e agora “a União Europeia que se vire com a França”, citando que o país europeu teme a competição de seus produtos com a agropecuária brasileira. Travado, o Brasil retomou nas últimas semanas a tratativa para o acordo.

“Agora depende da União Europeia, porque nós aqui já decidimos o que é que queremos e já comunicamos a eles. A União Europeia que se vire com a França, que tem dificuldade com produtos agropecuários brasileiros. Certamente tem medo de disputar com nosso queijo de Minas, com nosso vinho do Rio Grande do Sul”, disse Lula durante a abertura do evento Diálogos Capitais, em celebração dos 30 anos da revista Carta Capital, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Negociação retomada

O presidente afirmou que também já ligou para a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, para falar sobre o acordo.

Havia expectativa que o acordo fosse firmado no ano passado, mas a França travou as negociações, exigindo participação de empresas europeias nas licitações de governos do Mercosul e penas duras para o descumprimento de normas ambientais. A conversa foi retomada recentemente, e os dois blocos marcaram reuniões para a primeira semana de setembro.