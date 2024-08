Eleições 2024: quem são os candidatos à prefeitura de São Luís

Prefeitura conta com 8 candidatos no total - (crédito: Divulgação Prefeitura de São Luís)

*Já foram encerrados os registros para as candidaturas às eleições municipais de 2024. Candidatos, federações e partidos políticos tinham até esta quinta-feira (15/8) para se candidatar no site oficial do Tribunal Superior Eleitoral ou nos juízos eleitorais de forma presencial. Qualquer cidadão pode disputar os cargos eletivos, desde que preencham as condições de elegibilidade previstas na Constituição, como por exemplo, ter nacionalidade brasileira e estar em dia com a justiça eleitoral. Nos próximos meses, a atenção estará voltada para os próximos vereadores e prefeitos de cada município.

Conheça os candidatos:

Dr. Yglésio

Dr. Yglésio Moyses é o candidato à prefeitura de São Luís pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). Ele é médico, advogado e professor universitário, com 43 anos de idade. Sua carreira política começou em 2012, quando disputou as eleições para vereador, mas não foi eleito. Em 2018, foi eleito deputado estadual pelo Maranhão e reeleito em 2022. Ele tem como candidato a vice-prefeito o Coronel Pereira (PRTB), empresário e ex-comandante geral da Polícia Militar do Maranhão. O número de Yglésio Moyses é 28.

Duarte

Hildelis Silva Duarte Júnior, mais conhecido como Duarte Júnior, é candidato à prefeitura de São Luís pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). Ele tem 37 anos, é advogado e professor universitário. Duarte Júnior é formado em Direito pela Universidade Ceuma, possui pós-graduação em Gestão Pública pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Sua candidata a vice-prefeita é a advogada Isabelle Passinho (PSB). O número de Duarte Júnior é 40.

Eduardo Salim Braide

Eduardo Salim Braide é o atual prefeito de São Luís e está concorrendo à reeleição pelo Partido Social Democrático (PSD). Ele tem 48 anos, é advogado formado pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e possui uma longa trajetória política. Sua candidata a vice-prefeita é a atual vice-prefeita, Esmênia Miranda(PSD). O número de Braide é 55.

Fábio Câmara

Fábio Câmara é candidato à prefeitura de São Luís pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). Ele tem 51 anos, é natural de São Luís e possui ensino superior incompleto. Fábio já foi vereador na capital maranhense por dois mandatos, sendo um deles temporário, ao assumir a vaga de Ivaldo Rodrigues em 2022. Ele tem como candidato a vice o pastor Marco Aurélio (PDT). O número de Fábio Câmara é 12.

Flávia Alves

Flávia Maria Gomes Parente Alves Maciel, conhecida como Flávia Alves, é candidata à prefeitura de São Luís pelo partido Solidariedade. Ela tem 42 anos, é natural de São Luís e possui formação em Direito e Pedagogia. Seu vice, Fábio Nutri, também é do solidariedade em uma candidatura sem coligação. O número de Flávia Alves é 77.

Franklin

Franklin Douglas Ferreira é o candidato do Partido Socialismo e Liberdade (PSol) à prefeitura de São Luís nas eleições de 2024. Ele tem 51 anos, é formado em Jornalismo e Direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), e possui mestrado e doutorado em Políticas Públicas. Franklin também é professor universitário e integra o grupo de pesquisa Observatório de Políticas Públicas e Lutas Sociais. A vice de Franklin é Aline Maria (PSol). O número do candidato é 50.

Saulo Arcangeli

Saulo Costa Arcangeli é o candidato do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) à prefeitura de São Luís nas eleições de 2024. Ele tem 52 anos e é natural de São Luís. Saulo é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e possui mestrado em Desenvolvimento Socioespacial e Regional pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), além de doutorado em Políticas Públicas. A vice na chapa de Saulo é a funcionária pública estadual Jaciara Castro, também do PSTU. O número de Saulo Arcangeli é 16.

Wellington do Curso

Carlos Wellington de Castro Bezerra, mais conhecido como Wellington do Curso, é candidato à prefeitura de São Luís pelo Partido Novo (Novo) nas eleições de 2024. Nascido em Teresina, Piauí, em 27 de setembro de 1970, Wellington é professor, empresário e político. Antes de entrar na política, ele serviu como sargento do Exército Brasileiro por 15 anos. A vice na chapa de Wellington é a Subtenente da Polícia Militar do Maranhão, Ana Paula (Novo). O número do Wellington do Curso é 30.

*Estão citados na reportagem todos os candidatos listados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até às 23h59 do dia 15 de agosto de 2024. A matéria será atualizada caso novas candidaturas sejam disponibilizadas pela Justiça Eleitoral.

*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes

