Lula homenageia Silvio Santos: será sempre lembrado como 'rosto e voz dos domingos'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte do apresentador Silvio Santos, neste sábado (17/8), em uma nota em sua conta no X. Para ele, o apresentador foi a "maior personalidade da história da televisão brasileira e um dos grandes comunicadores do país". Lula lembrou o passado do apresentador, de vendedor ambulante até o empreendedor que construiu uma grande rede de televisão e empresas diversas, dos setores financeiro, industrial e do comércio.

Leia a íntegra da mensagem de Lula:

Sílvio Santos foi a maior personalidade da história da televisão brasileira, e um dos grandes comunicadores do país. Carioca, filho de imigrantes, Senor Abravanel, seu nome de batismo, foi um empreendedor que iniciou sua vida como vendedor ambulante e construiu uma grande rede de TV e empresas dos mais diversos setores: financeiro, industrial e de comércio. Mas será sempre lembrado como Sílvio Santos, o rosto e a voz dos domingos de milhões de brasileiros e brasileiras, querido pelas suas “colegas de trabalho”, como carinhosamente chamava as telespectadoras. Com seu talento e carisma lançou e deu apoio a muitos talentos da televisão, do humor e do jornalismo. Era uma das pessoas mais conhecidas e queridas do nosso país. Ao longo dos anos, nos encontramos em programas de TV, reuniões e conversas, sempre com respeito e carinho. A sua partida deixa um vazio na televisão dos brasileiros e marca o fim de uma era na comunicação do país. Meus sentimentos e solidariedade para sua esposa, suas seis filhas, todos os familiares, amigos, trabalhadores de suas empresas e fãs pelo Brasil.