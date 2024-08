MP Eleitoral pede suspensão da candidatura de Pablo Marçal à prefeitura de SP

A candidatura de Pablo Marças (PRTB) à prefeitura de São Paulo pode ser impugnada. O Ministério Público Eleitoral entrou com uma ação, nesta segunda-feira (19/8), contra o ex-coach para pedir, além da suspensão do registro da candidatura dele, a abertura de uma apuração pode abuso de poder econômico.

O MP Eleitoral foi acionado pelo PSB, partido da deputada federal Tábata Amaral, que é candidata à prefeitura de São Paulo. Na ação acatada pelo Ministério Público Eleitoral, a campanha de Tábata afirma que o candidato do PRTB desenvolve uma "estratégia de cooptação de colaboradores para disseminação de seus conteúdos em redes sociais".

Na campanha à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal tem desenvolvido diversas ações que viralizam nas redes sociais. Nos cortes, o candidato do PRTB ataca os adversários. Em relação ao questionamento do MP Eleitoral sobre a candidatura, Marçal e a assessoria jurídica preparam um posicionamento, de acordo com informações da jornalista Natuza Nery, do portal g1.