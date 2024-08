PT e PL lideram número de deputados candidatos a prefeito

Nas eleições deste ano, 83 deputados federais irão disputar os cargos para prefeito, vice e vereador. O PT, com 17 candidatos a prefeito, e o PL, com 14 postulantes a essa vaga, lideram o quadro das legendas com maior número de deputados disputando as chefias de Executivo municipal. Mas como cabeças de chapa, parlamentares dos dois partidos não se enfrentam diretamente em nenhuma cidade.



Do total de candidatos a prefeito, 24 disputam vagas em 17 capitais. No Rio, três parlamentares concorrem: Delegado Ramagem (PL), Marcelo Queiroz (PP) e Tarcísio Motta (PSol). Além dos prefeitáveis, o PL tem dois deputados disputando uma vaga de vice e um de vereador e o PT registra um que tentará a vaga na Câmara Municipal.

PT e PL empatam em número de deputados que tentam se eleger prefeitos de capitais, com cinco de cada lado. O PL tem candidatos no Rio (Delegado Ramagem), em Belém (Éder Mauro), Manaus (Capitão Alberto Neto), Fortaleza (André Fernandes) e Cuiabá (Abilio Brunini). Já o Partido dos Trabalhadores, lançou nomes em Campo Grande (Camila Jara), Goiânia (Delegada Accorsi), Porto Alegre (Maria do Rosário), Natal (Natália Bonavides) e Belo Horizonte (Rogério Correia).

Dos 83 deputados candidatos, 74 concorrem a vagas de prefeito, 2 de vice-prefeito e 7 de vereador. O número de parlamentares na disputa neste anos supera o de quatro anos atrás, quando 66 tentaram se eleger.