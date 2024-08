Lula recebeu Pacheco fora da agenda antes de reunião sobre emendas

Lula e Pacheco conversaram poucas horas antes do almoço com líderes dos Três Poderes para negociar a situação das emendas parlamentares. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta terça-feira (20/8) o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no Palácio da Alvorada. O encontro ocorreu na hora do café-da-manhã, e não estava nas agendas oficiais.

Lula e Pacheco conversaram poucas horas antes do almoço com líderes dos Três Poderes para negociar a situação das emendas parlamentares, especialmente as chamadas “emendas Pix”, que estão suspensas após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino referendada pelos demais magistrados.

Lula também conversou com Lira

O encontro foi confirmado pelo Correio com fontes próximas ao presidente do Senado. Na noite desta segunda-feira (19), Lula também conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sobre as emendas, no Palácio do Planalto.

Tanto Lira, quanto Pacheco participaram do almoço oferecido pelo presidente do STF, Luís Roberto Barroso, para tentar pacificar a relação entre os Poderes e negociar uma saída para as emendas. Lula mandou como representantes o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o Advogado-Geral da União, Jorge Messias.