Em aceno às Forças Armadas, Lula participará de evento do Dia do Soldado

Em abril, Lula participou da cerimônia de comemoração do Dia do Exército - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará na manhã desta quinta-feira (22/8) da solenidade em comemoração ao Dia do Soldado, celebrado no próximo dia 25. O evento ocorrerá no Quartel-General do Exército, em Brasília, às 10h.



Em abril, em um outro aceno às Forças Armadas, o petista participou da cerimônia de comemoração do Dia do Exército. O evento ocorreu também em frente ao QG da Força, mesmo local onde manifestantes bolsonaristas acamparam em protesto após a vitória eleitoral do petista em 2022, que levou aos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Na ocasião, ainda participaram da comemoração o ministro da Defesa, José Múcio, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e os comandantes das Forças Armadas: general Tomás Paiva (Exército); almirante Marcos Sampaio Olsen (Marinha); e tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno (Aeronáutica).



Comemorada todos os anos, nessa data, em 25 de agosto, a data evidencia o nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro.



Na cerimônia, autoridades e organizações civis e militares serão agraciadas com medalhas condecorativas. A solenidade contará, ainda, com desfile de tropas do Exército e apresentações de bandas militares.