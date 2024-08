Candidato a prefeito no interior de São Paulo é encontrado morto

O vereador e candidato a prefeito de Itatinga, interior de São Paulo, Lukas Machado (Podemos), foi encontrado morto aos 30 anos, na manhã desta sexta-feira, 23.

Sem sinais de violência, o corpo foi encontrado em sua casa no centro da cidade. A suspeita da Polícia Civil, responsável pelo caso, é de overdose. Lukas foi encontrado por volta das 9h por sua mãe, que havia saído de casa pouco tempo antes.

O corpo já passou por exame necroscópico que confirmou a ausência de lesões. Material biológico foi retirado para exames laboratoriais. Lourenço Talamonte, delegado seccional de Botucatu (SP) e responsável pelo caso, afirmou que a principal suspeita da polícia é de overdose de cocaína. O uso do entorpecente já teria sido confirmado pelo irmão do político à médica legista.

A droga foi encontrada no banheiro da casa de Machado. "Como ele é candidato a prefeito, especulou-se que poderia se tratar de um crime político, mas não é o caso. Ele não tinha sinais de uma morte violenta. O corpo tinha sangue no rosto, mas isso viria da queda da própria altura ao infartar por conta da overdose. Essa é nossa principal suspeita, mas vamos aguardar os laudos", explica o delegado. Até que os exames sejam concluídos, a causa oficial da morte é indeterminada.

Machado foi o vereador mais jovem de Itatinga. Em um post em suas redes sociais, a equipe do vereador do Podemos anunciou sua morte e pediu orações para a família. A Câmara Municipal lamentou o episódio em nota. 'Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos e desejamos que descanse em paz'', diz o comunicado divulgado pelos vereadores.