Lula e Petro, presidente da Colômbia, preparam posição sobre Venezuela

As chancelarias do Brasil e da Colômbia estão trabalhando em um texto conjunto, que será divulgado nos próximos dias, segundo interlocutores do Palácio do Itamaraty - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, conversaram na noite desta sexta-feira (23/8) sobre a decisão do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela que chancelou a reeleição de Nicolás Maduro.

A conversa ocorreu por telefone. A partir da discussão, as chancelarias do Brasil e da Colômbia estão trabalhando em um texto conjunto, que será divulgado nos próximos dias, segundo interlocutores do Palácio do Itamaraty.

Os corpos diplomáticos do Brasil e da Colômbia já estavam em contato desde o anúncio da decisão do TSJ, na quinta-feira (22). A Corte Suprema da Venezuela chancelou a decisão do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) que concedeu a Maduro a reeleição. Porém, não divulgou as atas que contêm os votos por seção, exigência feita pelo Brasil e diversos outras nações para o reconhecimento do resultado.

Países estudam posicionamento

Além disso, tanto o CNE quanto o TSJ são controlados por aliados do chavista. Integrantes da oposição, como a líder María Corina Machado e o candidato Edmundo González, repudiaram a decisão da Corte. Eles se declaram vitoriosos no pleito.

O Brasil não vai reconhecer a vitória de Maduro sem a divulgação das atas. Por outro lado, também não quer cortar relações diplomáticas com o país vizinho, considerado estratégico. Por enquanto, a posição oficial continua sendo articular o diálogo entre Maduro e opositores, e pedir transparência.