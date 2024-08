"Lugar de mulher é onde ela quiser", diz Lula sobre alistamento feminino

Regulamentação do alistamento voluntário de mulheres foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira - (crédito: Victor Correia/CB Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou, nesta quarta-feira (28/8), o anúncio do alistamento militar voluntário para mulheres. Para ele, a medida prova que “o lugar da mulher é onde ela quiser”. A fala ocorreu durante cerimônia, no Clube do Exército, em Brasília, em comemoração aos 25 anos do Ministério da Defesa.

“Reforçando a máxima de que o lugar da mulher é onde ela quiser. Sabemos que, quanto mais diversa uma instituição, mais representativa ela será”, afirmou o chefe do Executivo. O decreto que prevê o alistamento voluntário das mulheres foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

O ministro da Defesa, José Múcio, também comentou a iniciativa. “Uma prática já comum em diversos países, e que ainda precisava de incentivo no nosso país, depois de estudos conjuntos com representante das Forças Armadas, temos certeza que essa será mais uma pautá de avanço das mulheres em uma área que antes era apenas masculina”, disse.

A partir do ano que vem, mulheres que completam 18 anos poderão se alistar voluntariamente para o serviço militar, com incorporação nas três Forças a partir de 2026.

Lula estava acompanhado pela primeira-dama Janja. A solenidade também lançou um selo e um carimbo comemorativo para o aniversário da pasta, em parceria com os Correios. José Múcio entregou uma moeda comemorativa aos três comandantes das Forças e outras representantes da Defesa.

Além disso, autoridades civis e militares também receberam a medalha Ordem do Mérito da Defesa de Múcio. Entre os agraciados estavam os ministros André Fufuca (Esportes), Juscelino Filho (Cidades) e Margareth Menezes (Cultura), além dos senadores Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) e Leila Barros (PDT-DF), e o Procurador-Geral da República (PGR), Paulo Gonet e parlamentares.