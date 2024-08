Lula conversa com a presidente do Peru sobre Venezuela e integração econômica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone, na tarde desta quarta-feira (28/8), com a presidente do Peru, Dina Boluarte. Segundo o Palácio do Planalto, a reunião durou cerca de 35 minutos, onde ambos reafirmaram a importância da democracia e da integração política, econômica e logística sul-americana.

De acordo com a nota, Boluarte “agradeceu a posição assumida pelo Brasil de buscar uma solução para o impasse eleitoral na Venezuela” e “agradeceu o apoio brasileiro na representação dos interesses do país na Venezuela após o rompimento de relações diplomáticas”.

A embaixada brasileira na Venezuela assumiu a embaixada do país em Caracas após Nicolás Maduro ter expulsado, entre outros, os representantes diplomáticos peruanos por contestarem a vitória declarada dele, após as eleições.

Ainda segundo a nota, Lula agradeceu convite para a participação na cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) em novembro, em Lima, e manifestou interesse em comparecer.

Por fim, Lula falou sobre a necessidade de ter uma secretaria-geral em pleno funcionamento na OTCA, para o fortalecimento da organização e dos países amazônicos. e convidou o Peru a participar da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada pelo Brasil no âmbito do G20. A ligação foi acompanhada pelo assessor especial Celso Amorim.