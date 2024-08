Avião com Helder Barbalho, governador do Pará, faz pouso de emergência

Helder Barbalho, governador do Pará, passou um susto na manhã deste sábado (31/8). O avião em que ele voava precisou fazer um pouso de emergência em Tucuruí (PA). A aeronave decolou de Cametá (PA) e levava também um dos filhos do governador, Helder Filho. O destino do voo era a própria cidade de Tucuruí.



“Tivemos um incidente, um pouso forçado, mas, graças a Deus, ninguém se machucou. Nós estamos bem. Quero agradecer todas as orações, a todos aqueles que enviaram mensagens e agradecer, acima de tudo, a Deus, que pode preservar todos os passageiros e nos permitir poder estar aqui”, disse o governador, em vídeo postado nas redes sociais.

*Com informações da Agência Brasil