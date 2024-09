Prefeito é preso em esquema milionário da máfia dos cemitérios

O prefeito de Criciúma (SC), Clésio Salvaro (PSD), foi detido na manhã desta terça-feira (3/9), em operação que investiga crimes envolvendo a concessão do serviço funerário da cidade. Outras nove pessoas também foram detidas, todas de forma preventiva.

A Operação Caronte, que está na segunda fase, foi deflagrada em 5 de agosto deste ano e investiga a participação de uma organização criminosa envolvida na prestação de serviços funerários. Coordenada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), no Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e no Grupo Especial Anticorrupção (GEAC), a ação apura crimes contra a administração pública, como licitações e lavagem de dinheiro.

De acordo com investigações do MPSC, iniciadas em 2022, as diligências ocorreram na sede da prefeitura e na casa do prefeito. Na primeira fase, sete mandados de prisão e 38 de busca foram emitidos. Nesta segunda, os investigados foram detidos nos municípios de Jaraguá do Sul, São José e Florianópolis, além de Criciúma.

Segundo o Gaeco, foram considerados 38 depoimentos e provas coletadas que implicam em crimes de organização criminosa, fraudes licitatórias e contratuais, corrupções, crimes contra a ordem econômica e economia popular com a concessão do serviço funerário de Criciúma.

"Com o cumprimento das prisões no dia de hoje, agora todos os 17 integrantes da organização criminosa encontram-se presos preventivamente", informou o Ministério Público.

Após a confirmação da prisão, Salvaro negou a participação nos crimes em vídeo publicado nas redes sociais. "Eu tenho certeza da minha inocência. Jamais, em momento algum [cometi isso] e o processo vai ficar livre. Não há dolo, não há intenção, não há vantagens, não há absolutamente nada, nada, nada que possa me incriminar", disse em trecho. "Esta é mias uma prisão política que a direita tanto combate no Brasil", afirmou.

A Prefeitura de Criciúma se pronunciou, em nota, dizendo que não foi comunicada: "Até o presente momento, não foi comunicada oficialmente acerca dos fatos veiculados na mídia em geral, envolvendo o Prefeito Clésio Salvaro".