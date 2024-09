Comissão do Senado ouve Marina Silva sobre onda de incêndios no país

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado recebe, nesta quarta-feira (4/9), a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, para prestar esclarecimentos sobre as ações do governo contra a onda de queimadas que atinge o país.

O requerimento para o convite foi apresentado pela senadora Leila Barros (PDT-DF), presidente da comissão. A parlamentar destacou que esses eventos resultam em danos ambientais significativos e que uma abordagem coordenada é essencial para enfrentar esses desafios.

Diversos pontos do país estão em alerta vermelho devido às queimadas e à baixa umidade. Incêndios florestais nas regiões Norte e Centro-Oeste estão causando densas nuvens de fumaça em diversas cidades do Brasil.

Leia também: Fumaça das queimadas se espalha pelo Brasil e pode atingir 10 estados

Serão abordados ainda os impactos econômicos das queimadas, como a perda de produtividade agrícola e os prejuízos ao turismo, além dos problemas de saúde pública decorrentes da inalação de fumaça.