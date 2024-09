Em nota, Silvio Almeida promete fortalecer proteção e acolhimento à mulher

Silvio foi acusado de violência e assédio sexual pelo movimento Me Too, mas nega denúncias - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Por Júlia Portela — A defesa do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, divulgou nota na manhã desta sexta-feira (6/9), afirmando que “realizará as medidas necessárias para fortalecer os dispositivos de proteção e acolhimento à mulher, em especial, vítimas de violência”.

No fim da tarde de quinta-feira (5), o movimento Me Too, que atua no acolhimento e defesa de vítimas de violência e assédio sexual, informou que recebeu denúncias contra o ministro. Silvio Almeida nega as acusações e diz que as denúncias são falsas e caluniosas.

“A transparência acerca dos critérios de averiguação de fatos ensejadores de denúncias de violência contra a mulher representa espectro inarredável da sua esfera de proteção e carecem de diretrizes orientadas por perspectivas de gênero, evitando-se interferências de ordem a promover agendas que não colocam a mulher na posição central”, diz a nota da defesa do ministro.

Leia também? Governo diz que denúncias contra Silvio Almeida são graves e convoca ministro

Silvio Almeida foi chamado ainda na noite de ontem para prestar esclarecimentos ao controlador-geral da União, Vinícius Carvalho, e ao advogado-geral da União, Jorge Messias, por conta das denúncias. Além disso, o próprio Silvio disse que irá encaminhar ofício à Controladoria Geral da União (CGU), ao Ministério da Justiça e à Procuradoria Geral da República para que investiguem o caso.

O movimento Me Too, que apresentou a denúncia à imprensa, preservou a identidade das vítimas. Mas veio à tona que uma das vítimas seria a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. De acordo com a coluna da Mônica Bergamo, no jornal Folha de S.Paulo, a ministra já teria relatado a diversos integrantes do governo que havia sido assediada sexualmente por Silvio Almeida. Ao ser questionada pela jornalista, em junho e nesta semana, Anielle não confirmou nem negou o episódio.

Leia também: Silvio Almeida é criticado pela Oposição após denúncias de assédio sexual

Nota do ministro Silvio Almeida

A defesa de Silvio Almeida declara que realizará as medidas necessárias para fortalecer os dispositivos de proteção e acolhimento à mulher, em especial, vítimas de violência. A transparência acerca dos critérios de averiguação de fatos ensejadores de denúncias de violência contra a mulher representa espectro inarredável da sua esfera de proteção e carecem de diretrizes orientadas por perspectivas de gênero, evitando-se interferências de ordem a promover agendas que não colocam a mulher na posição central. O Ministro Silvio Almeida não realizará qualquer ação de silenciamento e invisibilização de vítimas de violência, tampouco, irá se desincumbir dos compromissos assumidos por toda a vida, de defesa irrestrita aos Direitos Humanos. O sistema de justiça não pode atuar à margem de ações protetivas e deve ser instado a proteger de maneira interseccional vítimas de violência e opressão. A convocação do agir institucional regulado, sério e isento não pode ser visto como construto de opressão.

Saiba Mais Política Tarcísio diz que Bolsonaro entrará na campanha de Nunes depois do 7 de Setembro

Tarcísio diz que Bolsonaro entrará na campanha de Nunes depois do 7 de Setembro Política Ministério diz que Me Too tem histórico controverso e interferiu em licitação

Ministério diz que Me Too tem histórico controverso e interferiu em licitação Política "São absurdas acusações", diz esposa de Silvio Almeida sobre denúncia de assédio