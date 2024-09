‘Chamado de muita responsabilidade’, diz nova ministra dos Direitos Humanos

A nova ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, comentou nesta segunda-feira (9/9) a indicação ao cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para ela, “é um chamado de muita responsabilidade”, e há muito trabalho pela frente. A deputada estadual mineira será nomeada ainda hoje, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

“É com muita honra que aceitei, nesta segunda-feira, o convite do presidente Lula para assumir o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Nosso país tem grandes desafios e esse é um chamado de muita responsabilidade. Temos muito trabalho pela frente e sigo esperançosa, com o compromisso de uma vida na luta por direito”, escreveu Macaé em postagem no Instagram, citando o anúncio feito por Lula minutos antes.



A deputada foi convidada pelo presidente a assumir o cargo durante uma reunião na tarde desta segunda, no Palácio da Alvorada. Ela aceitou prontamente o convite. Macaé era a favorita ao cargo, e veio de Belo Horizonte para Brasília para conversar com o presidente.

“Hoje convidei a deputada estadual Macaé Evaristo para assumir o ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Ela aceitou. Assinarei em breve sua nomeação. Seja bem-vinda e um ótimo trabalho”, escreveu o presidente pouco após o encontro.

Silvio Almeida foi demitido por Lula na noite de sexta-feira (6), após escândalo envolvendo denúncias de assédio sexual contra o então ministro. Ele nega as acusações. Uma das vítimas apontadas é a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

Carreira na educação

A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, assumiu a pasta interinamente após a demissão de Silvio. Macaé Evaristo era a favorita, e foi a primeira convidada por Lula. Macaé é professora e tem um histórico em cargos públicos ligados à educação, como na Secretaria de Educação de Belo Horizonte e na Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais.

Entre 2013 e 2014, Macaé atuou no Ministério da Educação (MEC) como secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Outros nomes também foram cotados pelo governo, como a ex-ministra de Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes, e a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) – esta última, porém, segundo integrantes do governo, disse não ter interesse no cargo.