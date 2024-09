Lula diz que Brasil acolherá venezuelanos "com muito respeito"

Lula disse ter pedido ao Itamaraty que "trate com muito respeito as pessoas que estão vindo para o Brasil por necessidade de sobrevivência" - (crédito: EBC)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (11/9) que orientou o Ministério das Relações Exteriores (MRE) a receber “com muito respeito” os refugiados venezuelanos que cruzarem a fronteira com Roraima.



O número de imigrantes que buscam abrigo no Brasil aumentou após as eleições venezuelanas, no fim de julho. O petista disse que tratará sobre a recepção aos venezuelanos com o governador de Roraima, e que espera que a situação na Venezuela “volte à normalidade”.



“O ministro das Relações Exteriores (Mauro Vieira) está com a orientação e determinação da Presidência da República para que a gente trate com muito respeito as pessoas que estão vindo para o Brasil por necessidade de sobrevivência”, disse o presidente em entrevista à Rádio Norte FM, de Manaus.

Lula disse ainda que pretende visitar Roraima com seus ministros em breve e conversar com o governador Antonio Denarium sobre como acolher os imigrantes venezuelanos. O número de refugiados que cruzaram a fronteira em Pacaraima cresceu após as eleições venezuelanas, quando o presidente Nicolás Maduro, declarado vencedor, aumentou a repressão contra opositores.



Em agosto, 10,8 mil venezuelanos entraram em Pacaraima, número 28% maior do que no mês anterior, em julho. “Espero que a Venezuela volte à normalidade, e que essa gente possa voltar à Venezuela o mais rápido possível”, disse o chefe do Executivo.

O Brasil abriga, segundo estimativa da Organização Internacional para as Migrações, cerca de 586 mil venezuelanos atualmente.