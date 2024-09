Lula faz 1º evento com Macaé e cobra combate à violência contra mulher

Os dois estiveram no lançamento da Rede Alyne, programa que visa reduzir a mortalidade de mulheres no parto, em Belford Roxo (RJ) - (crédito: Reprodução/TV Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta quinta-feira (12/9) do primeiro evento ao lado da nova ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo. Os dois estiveram no lançamento da Rede Alyne, programa que visa reduzir a mortalidade de mulheres no parto, em Belford Roxo (RJ).



Foi o primeiro evento público da nova ministra, que assumiu a pasta após a demissão do advogado Silvio Almeida em meio a acusações de assédio moral e sexual — que ele nega. Macaé não discursou, mas Lula fez uma apresentação da ministra ao público. Em seu discurso, o chefe do Executivo cobrou ainda ações mais duras para combater a violência contra a mulher.



“Ela é deputada estadual em Minas Gerais, foi vereadora em Minas Gerais, trabalhou no MEC (Ministério da Educação) com o Fernando Haddad (agora ministro da Fazenda). Ela foi secretária da Educação em Belo Horizonte, secretaria de Educação em Minas Gerais, e ela agora é a mulher que vai cuidar dos direitos humanos nesse país”, afirmou Lula ao final de seu discurso.

Sem tocar no assunto de assédio, que levou à queda do ex-ministro dos Direitos Humanos, Lula cobrou medidas mais duras para combater a violência contra a mulher. “Nós precisamos ter uma política muito severa para acabar com a violência contra a mulher. A mulher não pode ser vítima de um cara que não tem escrúpulos”, enfatizou o petista.

Mulheres cuidam melhor da família

No evento, o presidente fez elogios às mulheres, e defendeu que elas são mais “carinhosas” e cuidam melhor da família do que os homens. Também destacou que o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida dão preferência para famílias chefiadas por mulheres.

“No dia que o time perder, o cara pode querer pegar um pouquinho do dinheiro do Bolsa Família para tomar uma cachaça. A mulher jamais fará isso”, disse o presidente. Ele também citou que um homem, ao brigar com a esposa, pode querer vender a casa.

Também participaram do evento a ministra da Saúde, Nísia Trindade, a ex-ministra do Turismo e deputada federal Daniela Carneiro (União-RJ), e o prefeito de Belford Roxo, Waguinho Carneiro, com quem Daniela é casado.