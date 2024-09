STF recebe relatório da PF sobre acusações contra Silvio Almeida

A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) informações sobre as acusações contra o ex-ministro Silvio Almeida, que comandou a pasta dos Direitos Humanos e é acusado de assédio sexual. A corporação acionou a Corte em razão do envolvimento de autoridade com foro privilegiado, de acordo com uma fonte ouvida pelo Correio. No entanto, a situação ainda será analisada pelos magistrados para saber se a competência se justifica.

Silvio é acusado de assédio sexual contra funcionárias e contra a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, tendo sido demitido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva após as revelações. O caso está tramitando em sigilo no Supremo e o ministro relator ainda não foi sorteado.

A investigação também deve se debruçar sobre acusações de assédio moral que teria sido perpetuado por assessores de Silvio que estão em cargos de chefia.