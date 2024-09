Candidata, Léo Áquilla parte para cima de homem armado após sofrer transfobia

Léo Áquilla, atual candidata a vereadora por São Paulo, virou assunto nas redes sociais na última quinta-feira (12), após ter sido vítima de um ataque transfóbico enquanto realizava atividades de campanha eleitoral na capital paulista.

Na ocasião, durante uma caminhada, a influenciadora digital foi surpreendida por um homem que lhe realizou insultos e ameaças. A ex-participante de A Fazenda, então, confrontou o preconceituoso, no vídeo compartilhado em seu Instagram, e o desafiou: "Vem falar na minha cara", declarou ela.

O agressor, então, pegou sua mochila e fez um movimento como quem estivesse prontamente armado, questionando: "Vai encarar?". Léo Áquilla, por sua vez, prosseguiu com o confronto: "Eu vou encarar! Você está me ameaçando por quê? Está com uma arma?", questionou.

Na legenda da publicação, Leonora afirmou ter sido vítima de ataque transfóbico, e expôs a identidade do preconceituoso. "Me ameaçou… e sim, eu vou encarar! MEDO não combina comigo. TRANSFÓBICOS NÃO PASSARÃO", protestou a apresentadora.

