Lula diz ter orgulho da diversidade em nova turma de diplomatas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta segunda-feira (16/9) ter orgulho da diversidade de mulheres e negros na nova turma de diplomatas formada pelo Instituto Rio Branco. Também comparou a turma com eventos do Judiciário em que participou recentemente. O petista disse ter visto uma “supremacia branca” no tribunal que não reflete a sociedade brasileira.

“Vocês não podem esquecer quem vocês representam. Não podem esquecer que vocês serão representantes de um país que tem um povo megadiverso. Vocês não imaginam o orgulho que eu tenho de saber que essa é a turma que tem mais mulheres e mais gente negra”, declarou o presidente aos novos diplomatas formados pelo Instituto Rio Branco.

“É uma coisa extraordinária, porque assim a gente vai colocando o Brasil em todas as suas representações, em todas as suas instituições”, acrescentou o presidente.

O chefe do Executivo discursou durante cerimônia de formatura no Palácio do Itamaraty. A turma foi batizada de Esperança Garcia, em homenagem à primeira mulher advogada do país, e também negra. O evento celebrou ainda o Dia do Diplomata e a entrega de insígnias da Ordem do Rio Branco, a maior honraria entregue pelo Itamaraty.

Recorde de mulheres e negros na turma

Segundo o chanceler Mauro Vieira, a turma é composta por 21 homens e 15 mulheres, a maior proporção feminina da história do Itamaraty. Além disso, dos 36 diplomatas formados, 10 são negros, o maior número absoluto até agora em uma turma do Instituto Rio Branco.

O presidente comparou ainda a composição da turma de diplomatas com um evento recente do Judiciário no qual participou. Segundo ele, havia uma “supremacia branca” entre os magistrados.

“Esses dias, eu fui na posse de um ministro de um tribunal. Era uma supremacia branca que não tem nada a ver com a sociedade brasileira. Eu dizia que não vi nenhum aluno do ProUni naquela posse, nenhum aluno do Fies. Parecia um outro mundo”, comentou Lula.