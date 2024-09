"É preciso dar condições para as pessoas fazerem turismo", diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta quarta-feira (18/9) que não basta o país ter praias ou locais bonitos se a população não tiver condições econômicas para fazer turismo. Segundo Lula, se as pessoas de baixa renda tiverem condições, vão querer viajar e gastar “um pouquinho de dinheiro”.



“Não basta ter terra, ter praia, se a gente não tiver atrativos com condições adequadas para que as pessoas queiram viajar e fazer turismo. Tem que ter duas coisas para fazer turismo: uma é ter lugares muito bonitos, e o outro é as pessoas terem condições”, declarou Lula durante cerimônia para sanção da nova Lei Geral do Turismo, no Planalto.

O presidente argumentou que o governo precisa criar condições econômicas para que a população possa viajar dentro e para fora do Brasil. “Se as pessoas tiverem condições, elas vão viajar. Elas vão gastar um pouquinho de dinheiro. Porque todo mundo gosta de coisa boa”, pontuou. Para Lula, criar mais consumidores beneficia tanto a população quanto os empresários. O chefe do Executivo afirmou ainda que ninguém quer fazer turismo para locais pobres, com a população passando fome

Modernização do turismo

O evento reuniu empresários do setor do turismo, e marcou o lançamento da nova regulamentação. A lei aumenta o escopo dos segmentos que podem acessar benefícios destinados ao turismo e permite o uso do Fundo Nacional da Aviação Civil (FNAC) para que as companhias aéreas façam empréstimos e comprem querosene de aviação em aeroportos da Amazônia Legal – a medida visa estimular trechos na região Norte do país — entre outras mudanças.

Também participaram da cerimônia o ministro do Turismo, Celso Sabino, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).