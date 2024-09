Governo federal exonera ex-secretário de Silvio Almeida

Exoneração de Cláudio Augusto Vieira da Silva foi publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

Duas semanas após a demissão do ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, pelo presidente Lula, a ministra Macaé Evaristo demite o ex-secretário da Criança e do Adolescente, Cláudio Augusto Vieira da Silva. A exoneração saiu no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (19/9).

Vieira é acusado de assédio moral contra servidores do ministério. As informações sobre acusação de assédio moral são do portal de notícias Brasil de Fato, que afirmou que a pasta iria exonerá-lo ainda esta semana.

“O guia elaborado pela CGU apresenta 34 exemplos de condutas de assédio moral, das quais 14 práticas podem ser atribuídas, de maneira sistematizadas, ao comportamento do Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Claudio Augusto Vieira da Silva, contra diversas pessoas que trabalham na SNDCA”, diz a denúncia dos servidores enviada a Esther Dweck, que foi ministra interina da pasta antes da posse de Evaristo.

Até o momento nem a pasta, a ministra ou o ex-secretário se pronunciaram sobre a demissão. A reportagem tenta contato com o ex-secretário e o espaço segue aberto para manifestação.