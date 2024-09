Boulos lidera em SP; Marçal e Nunes estão empatados em 2º, diz AtlasIntel

A duas semanas do primeiro turno das eleições municipais, o deputado federal Guilherme Boulos (PSol) aparece na liderança na disputa pela Prefeitura de São Paulo, com 28,3% das intenções de voto. Em seguida aparecem empatados o prefeito e candidato a reeleição Ricardo Nunes (MDB) e o influenciador Pablo Marçal (PRTB), ambos com 20,9%. Os dados são da pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta segunda-feira (23/9).

Em comparação com a última pesquisa da Atlas, publicada em 11 de setembro, Boulos e Nunes oscilaram para cima, com 0,3% e 0,8%, respectivamente. Já Marçal teve queda de 3,5%. A margem de erro do levantamento é dois pontos percentuais para mais ou menos.

Veja as intenções de voto dos candidatos:

Guilherme Boulos (PSol): 28,3%

Ricardo Nunes (MDB): 20,9%

Pablo Marçal (PRTB): 20,9%

Tabata Amaral (PSB): 10,8%

Datena (PSDB): 6,9%

Marina Helena (Novo): 3,8%

Altino Prazeres Jr. (PSTU): 0,1%

Ricardo Senese (UP): 0,1%

João Pimenta (PCO): 0,1%

Não sei: 5,8%

Branco/Nulo: 2,2%

A pesquisa AtlasIntel foi realizada pela internet com 2.218 eleitores da capital paulista entre 17 e 22 de setembro. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número SP-03546/2024.



O primeiro turno das eleições municipais será em 6 de outubro. Já o segundo turno, se houver, ocorrerá em 27 de outubro.