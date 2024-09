Lula participa de almoço com chefes de Estado oferecido por Olaf Scholz

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta segunda-feira (23/9) de um almoço de trabalho oferecido pelo chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, em Nova York. O evento ocorreu às margens da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas, cuja abertura ocorre amanhã (24).

Além de Lula, outros chefes de Estado estavam presentes: o presidente de Gana, Nana Akufo-Addo; o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau; o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez; e a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley. O encontro ocorreu na Missão Permanente da Alemanha junto às Nações Unidas.

Encontro Brasil-Alemanha

Antes do almoço, Lula conversou a sós com Olaf Scholz. Além de discutir os acordos bilaterais, os líderes falaram sobre o cenário geopolítico, sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, e sobre a nova lei antidesmatamento da UE, que Brasil e Alemanha defender adiar. A lei está prevista para valer a partir de 30 de dezembro, e pode afetar exportações do agro.

Sem eventos oficiais das Nações Unidas, Lula aproveitou o dia para participar de encontros bilaterais. Também esteve reunido com a a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o Primeiro-Ministro da República do Haiti, Garry Conille. Além disso, teve encontros fora da agenda com presidentes de agências de risco e com o presidente da Shell.