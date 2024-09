Brasil condena "nos mais fortes termos" os ataques israelenses no Líbano

O governo brasileiro condenou "nos mais fortes termos" os ataques aéreos de Israel contra civis em Beirute e no Vale do Beqaa, no Líbano. A nota foi publicada pelo Itamaraty nesta segunda-feira (23/9).

"O governo brasileiro condena, nos mais fortes termos, os contínuos ataques aéreos israelenses contra áreas civis em Beirute, no Sul do Líbano e no vale do Beqaa, que, somente hoje, dia 23, causaram ao menos 492 mortes e deixaram mais de 1600 feridos", inicia a nota.

O Itamaraty também recomendou que os brasileiros que estejam nas regiões de conflito deixem o local e entrem em contato com a Embaixada do Brasil em Beirute.

"O Brasil renova o apelo às partes envolvidas para que cessem, imediatamente, os ataques, de forma a interromper a preocupante escalada de tensões, que ameaça conduzir a região a conflito de amplas proporções, com severo impacto negativo sobre populações civis", diz ainda o texto.

O conflito, que escalou nos últimos dias, tem como protagonistas Israel e o grupo libanês Hezbollah. Os israelenses estariam tentando desarmar os libaneses através dos bombardeiros aéreos.