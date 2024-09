Lula encontra o rei da Jordânia e discute guerra entre Israel e Hamas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve uma reunião fechada, nesta terça-feira (24/9), com o Rei Abdullah II, do Reino Hachemita, da Jordânia. O evento ocorreu após a abertura da 79ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque.

De acordo com o governo brasileiro, o principal tópico da conversa foi a crise humanitária fruto da guerra entre Israel e Hamas, na Faixa de Gaza. Os dois líderes teriam debatido maneiras de alcançar o cessar-fogo e a libertação de reféns.

Ainda no tópico sobre o Oriente Médio, os chefes de Estados teriam demonstrado preocupação com a escalada no confronto entre Israel e o grupo Hezbollah, no Líbano. Na segunda-feira (23/9), o Itamaraty emitiu nota recomendando que os brasileiros deixem as regiões de conflito e lamentando as mais de 400 mortes e 1,6 mil feridos libaneses em apenas um dia.

Os líderes também trataram sobre as relações comerciais entre Brasil e Jordânia. Segundo o governo, em 2022, a corrente de comércio entre Brasil e Jordânia registrou US$ 581 milhões, com US$ 219 milhões de superávit para o lado brasileiro.

As principais exportações brasileiras para a Jordânia são carne de frango, milho, carne bovina e café. Já a Jordânia exporta, principalmente, fertilizantes.