Lula e Macron conversam sobre crise na Venezuela em encontro bilateral

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o presidente da França, Emmanuel Macron, nesta terça-feira (24/9), após reunião sobre democracia e extremismos, em Nova Iorque. Os dois teriam debatido assuntos de política externa e a relação diplomáticas entre Brasil e França.

Segundo o governo brasileiro, entre as pautas discutidas estava a situação da Venezuela. Macron apoia a postura neutra de Lula sobre a falta de transparência no processo eleitoral venezuelano, que elegeu, novamente, Nicolás Maduro.

Anteriormente, durante a reunião sobre democracia com outros países, o presidente do Chile, Gabriel Boric, cobrou uma postura mais rigorosa dos governos sobre o momento político venezuelano. Para ele, é preciso condenar com a mesma veemência as ditaduras de esquerda e de direita.

Além disso, esteve em debate o conflito entre Ucrânia e Rússia e também a cooperação com o Haiti para o desenvolvimento e segurança do país caribenho, que foi destruído por terremoto em 2010, e desde então enfrenta uma grave crise humanitária.

Os líderes brasileiro e francês discutiram ainda a questão de vistos na fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, além de acordos de cooperação para indústria e defesa.

Por fim, os chefes de Estado falaram sobre os 200 anos de relações diplomáticas entre os países, que será celebrado em 2025. Para celebrar o marco, será realizada mais uma edição do "Ano do Brasil na França" e do "Ano da França no Brasil", um evento cultural que homenageia artes plásticas, visuais, teatro, dança, cinema e música do país parceiro.