Em Nova York, Lula encontra presidente da Autoridade Palestina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou nesta quarta-feira (25/9) com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, em Nova York. Na conversa, o petista manifestou solidariedade com as mortes de palestinos nos ataques de Israel à Faixa de Gaza.

A Autoridade Nacional Palestina é o órgão oficial de governo criado em 1994 após acordo com Israel, e reconhecido pelas Nações Unidas. Atualmente, porém, tem influência sobre apenas uma parte de Gaza e da Cisjordânia, e é comandada pelo partido Fatah, rival do grupo extremista Hamas, que também comanda parte do território palestino.

"Encontrei-me com o Presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. É a primeira vez que eles participam como observadores da Assembleia Geral da ONU. Manifestei minha solidariedade pelo sofrimento das mulheres e crianças palestinas diante da violência e pela necessidade do cessar-fogo imediato", escreveu Lula em seu perfil no Bluesky.

Palestina na ONU

O encontro ocorreu em Nova York, onde os dois presidentes participam da Assembleia Geral das Nações Unidas. É a primeira vez que a Palestina participa de uma sessão, apesar de ter status apenas de observador.

O chefe do Executivo brasileiro destacou a presença da delegação palestina ontem (25/9) em seu discurso. O Brasil defende que a Palestina seja integrada à ONU como membro oficial. "Dirijo-me em particular à delegação palestina, que integra pela primeira vez esta sessão de abertura, mesmo que ainda na condição de membro observador. E quero saudar a presença do presidente Mahmmoud Abbas", disse Lula ao iniciar sua fala.

O comentário foi aplaudido pelas delegações presentes, mas não pela de Israel.