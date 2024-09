Tabata diz estar 'doida' para processar Marina Helena, mas só após a eleição

A candidata à Prefeitura de São Paulo, deputada Tabata Amaral (PSB), disse que, por orientação da equipe, só processará a concorrente Marina Helena (Novo) após as eleições. A candidata do Novo afirmou no debate Rede TV/Uol que Tabata teria viajado de jatinho visitar seu namorado, o prefeito de Recife, João Campos (PSB), sem apresentar provas. Procurada, Marina Helena não respondeu.

Tabata comentou o caso em entrevista ao podcast Inteligência Limitada na noite desta quinta-feira, 26. Tabata, assim como no debate em que foi acusada pela adversária, negou a informação. Segundo a deputada, ela utilizou apenas voos comerciais, pagos com seu dinheiro, para ir até a capital de Pernambuco.

Para Tabata, a oponente só a ataca para ganhar projeção na mídia e a chamou de "fanfarrona". "Marina Helena passa todos os dias na rede social falando de mim, porque ela não tem assunto e quer atenção", disse. Ela afirmou ainda que vai processar Marina Helena por ter "convicção de que (a acusação) é uma mentira deslavada".

Marina Helena já afirmou que Tabata é quem tem que provar não ter viajado de jatinho. Na sabatina do Estadão, Marina disse que bastava a candidata do PSB procurar em seu e-mail os comprovantes dos voos comerciais e apresentar aos eleitores. "É algo muito fácil de comprovar. Eu não estou acusando de algo que seja impossível de a pessoa mostrar o que aconteceu. Então, é muito fácil para ela comprovar. É super simples", argumentou. "Como eu vou provar que eu nunca fui de jatinho para Recife, se eu nunca fui de jatinho para Recife", questionou Tabata no podcast.

Tabata disse estar "doida para processar" a oponente, mas sua equipe a convenceu de que este não é o melhor momento. "Eu juro que você vai processar, no primeiro dia após a eleição, porque a gente não vai dar mais uma manchete para esse ser humano", disseram os assessores, segundo a candidata.

Para os namorados se encontrarem, o acordo é cada um viajar até o outro um domingo por mês, segundo a candidata. "A gente vai no último voo de sábado e volta no primeiro de segunda-feira", explicou Tabata.

A candidata ainda comentou sobre os palavrões que disse ao final do debate promovido pelo Flow, ao comentar sobre a confusão que acarretou um soco de um integrante da equipe de Pablo Marçal (PRTB) no marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB). Ela afirmou que, diferentemente do que esperava, a equipe dela aceitou bem a forma mais agressiva de se expressar. Tabata disse que a fala foi natural e representava seu ânimo no momento.

Relembre as acusações de Marina Helena

Durante o segundo bloco do debate Rede TV/Uol, Marina Helena questionou Tabata Amaral a respeito de uma viagem que a deputada teria feito em jatinho para visitar João Campos. Marina Helena questionou o número de viagens feitas, quem teria pago e a quem pertencia o avião, sem fornecer detalhes ou provas.

"Eu sou contra a baixaria, mas a transparência é fundamental. A população está cansada de quem faz uma coisa na frente da câmera, e outra por trás das câmeras. Por isso, eu te pergunto: quantas viagens você fez de jatinho particular no ano passado para visitar o seu namorado? Quem pagou e de quem era esse avião?", acusou Marina.

Tabata respondeu que nunca realizou tais viagens de jatinho para visitar seu namorado. Em provocação, indicou a Marina que, se tivesse interesse em seu relacionamento pessoal, deveria assistir a um episódio da websérie de sua campanha que aborda o tema, classificando a acusação como um delírio, e disse que processaria Marina Helena.