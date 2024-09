Mauro Vieira fala com chanceler do Líbano sobre repatriação de brasileiros

Chanceler do Líbano se encontra com Mauro Vieira - (crédito: Divulgação)

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu na manhã deste sábado (28/9) com o chanceler do Líbano, Abdallah Rashid Bou Habib, em Nova York. O encontro aconteceu um dia após a confirmação da morte de mais um brasileiro no Líbano, vítima dos bombardeios que assolam o país.

Só nesta semana, 700 pessoas morreram no Líbano em ataques enviados por Israel, sendo dois brasileiros. O país bombardeia o território libanês para atingir o grupo extremista Hezbollah. Neste sábado (28/9), um ataque das Forças Israelenses matou o chefe do grupo, Sayyed Hassan Nasrallah.

No encontro entre Vieira e Habib, foi discutida uma possível repatriação dos brasileiros que vivem no Líbano. Ao todo, cerca de 21 mil brasileiros vivem no país atualmente, a maior comunidade brasileira no Oriente Médio.

O Ministério das Relações Exteriores orientou os brasileiros que vivem no país a deixar o Líbano por meios próprios, evitar aglomerações e manifestações, e evitar deslocamentos para a região sul do Líbano, onde se concentra o conflito.

Além da repatriação, Mauro Vieira discutiu no encontro o trabalho da embaixada na assistência aos brasileiros e na consulta aos que precisam de ajuda do Estado brasileiro para deixar o Líbano. O ministro também falou sobre o planejamento caso o presidente Lula decida fazer uma operação de retirada dos brasileiros em grande escala.