'Extraordinário que vocês tenham eleito uma mulher', diz Lula no México

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou nesta segunda-feira (30/9) a eleição de Claudia Sheinbaum como a primeira mulher a presidir o México. Ela assume o cargo amanhã (1º/10), em cerimônia da qual Lula participará, na Cidade do México.

O chefe do Executivo teceu elogios ao novo governo mexicano, e defendeu que é preciso aumentar o comércio entre os dois países e aproximar a relação entre Brasil e México.

"O jogo começa muito importante para nós. O jogo começa com a jogadora, que é extraordinário o fato de vocês terem eleito uma mulher para presidir esse país. É uma coisa excepcional. E ela está montando um governo que, pelo começo, parece que vai ser um governo comprometido com as melhores práticas do exercício da democracia e da relação plural que o México tem que ter com o mundo, e que o Brasil tem que ter com México", declarou Lula ao participar do Fórum Empresarial México-Brasil.

Lula foi ao país para participar da posse da presidente eleita. Hoje, além do encontro com empresários, o brasileiro terá reuniões a portas fechadas com Sheinbaum e com o atual presidente, Manuel López Obrador. Ambos são do mesmo partido político, o Morena, e o novo governo representa a continuidade da gestão anterior.



Exportação de produtos brasileiros

Em seu discurso, Lula argumentou que é preciso expandir o comércio e a relação entre os dois países. Aos empresários mexicanos presentes, pediu que não olhem apenas para os Estados Unidos, mas também para o Brasil em busca de oportunidades de investimento.

"Vamos ver se a futura presidenta da República e eu temos sabedoria de fazer com que as mudanças possam beneficiar o povo do México e o povo brasileiro. Eu já sou grato ao comportamento do meu companheiro López Obrador", afirmou Lula. Ele citou como exemplo o Pacote contra a Inflação e a Carestia (Pacic) implementado por Obrador, que isentou produtos agropecuários do imposto de importação.

"Acho que a Claudia não só deve ter aprendido com essa prática produtiva, como ela sabe que tem que fazer mais e melhor ainda. Esse é o futuro do sucessor", disse ainda o presidente brasileiro.