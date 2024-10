Senado atinge 98% em sustentabilidade social em relatório do TCU

O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou uma coleta de dados para avaliar o índice de governança da Corte e concluiu que o Senado atingiu 98% no índice que avalia a sustentabilidade social. O número foi obtido pelo índice ESG (Environmental, Social and Governance). O projeto tem como objetivo avaliar o nível de adesão das organizações públicas federais jurisdicionadas pelo TCU.

Pela primeira vez, o relatório reuniu indicadores associados com as práticas sustentáveis socioambientais, o Senado obteve um percentual de 74,80%. Foram considerados os indicadores de liderança, estratégia, controle, o Índice Integrado de Sustentabilidade Ambiental e Social (iES) e o Índice de Gestão Pública (iGest).

No índice de Sustentabilidade Ambiental e Social (iES), o Senado obteve um dos melhores desempenhos, com 95,50% dos 100% possíveis. No de sustentabilidade social — que monitora, por exemplo, a definição de um modelo de gestão com o estabelecimento de responsabilidades, objetivos, indicadores e metas — a Casa alcançou o maior de todos os percentuais: 98%.

O Senado afirmou que adota políticas inclusivas que abrangem desde a gestão de pessoal até a integração de práticas sociais sustentáveis. Entre as ações desenvolvidas, destacam-se programas voltados à promoção da igualdade de oportunidades e iniciativas de combate à discriminação.