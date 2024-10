Antes de último debate, Boulos faz live com Lula no Instagram

Com a testa suando durante boa parte da transmissão ao vivo no Instagram, o candidato do PSol à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, demonstrava preocupação na conversa ao vivo na rede social com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto a audiência girava em torno de 5,2 mil e 5,3 mil, durante boa parte do tempo. Quando muito, chegou a 5,7 mil. Com um lenço branco nas mãos, Boulos enxugava a testa várias vezes enquanto Lula falava.

Na conversa, houve troca de elogios entre ambos, Boulos agradeceu o apoio do petista e disse que a ajuda dele “é fundamental nessa reta final da corrida eleitoral” e reforçou o convite a Lula para a caminhada no próximo sábado com ele na véspera da eleição. Estou muito confiante. Vai ser bonito demais a nossa caminhada às 9h na Avenida Paulista”, disse Boulos. O presidente garantiu que ele e a primeira-dama Rosangela Lula da Silva, a Janja, participarão da passeata na Paulista e a Janja ainda votará 50 no colégio eleitoral de Pinheiros.

Aniversário e milagre

Lula lembrou que o dia da eleição é o dia de nascimento dele, no registro, e, por isso, pediu como presente, que as pessoas elejam o candidato apoiado pelo PT como prefeito no próximo dia 6. “Conheço o Boulos amassando barro, enfrentando lama, pisando lama em vários acampamentos de pessoas pobres que hoje têm seus apartamentos”, disse. “Boulos vai governar para todos, e para o povo mais pobre da periferia”, acrescentou o petista.

O presidente ainda destacou que a vice na chapa de Boulos, a ex-prefeita Marta Suplicy (PT) tem a experiência que o candidato precisa para administrar a maior cidade do país. “Eu tenho certeza que, junto com a experiência da Marta, ele vai fazer a mais bela administração que São Paulo já teve”, afirmou.

O chefe do Executivo ainda ressaltou que, quando estava sobrevoando o México poucos dias antes, durante várias horas, com o avião presidencial com problemas, chegou a orar e a pedir por um milagre. “Queria que todos levantassem no domingo (dia da eleição municipal) de bom humor, porque fiquei 4,5 horas esperando um milagre para que o avião não caísse”, contou.

Leia mais: Saiba o que é possível fazer pela internet nas eleições 2024

“Eu pensei muito na minha vida, vou dizer, pensei em você, pensei no que que queria pedir para o povo de São Paulo que a gente quer ajudar. Eu tenho certeza que, com você na prefeitura, o povo vai ganhar, eu diria, uma bênção de Deus, porque você vai ser o prefeito que, junto com a tua juventude e junto com a experiência da Marta vocês vão fazer a mais bela administração pública que São Paulo já teve”, afirmou.

Conselho para o último debate

Apenas no fim da transmissão ao vivo, a audiência cresceu e chegou a dois dígitos, atingindo o pico de 11,5 mil -11,6 mil pessoas. Lula desejou boa sorte e muita tranquilidade para Boulos no último debate que será transmitido hoje à noite na TV Globo.

“O Boulos não é o candidato de um partido político, ele é o candidato do povo de São Paulo, do PT e de todos os democratas do país que querem ver São Paulo bem”, afirmou. “Não jogue o jogo rasteiro de adversário que quiser te atacar. Não responda a grosserias toda vez que você falar. Você lembre que o povo é mais emocional do que a razão, então, fale com o coração das mulheres, fale com o coração dos homens, fale com o coração da juventude brasileira para você poder ganhar a seleção de São Paulo. Esse é o conselho que eu posso te dar”, finalizou.