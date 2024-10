Boulos e Tabata chamam gestão de Nunes na saúde de "medíocre"

Os candidatos Guilherme Boulos (PSol) e Tabata Amaral criticaram a gestão de Ricardo Nunes (MDB), que tenta reeleição, em relação à saúde, na noite desta quinta-feira (3/10). Durante debate na TV Globo, a deputada federal chamou o trabalho do prefeito na área de "medíocre e inoperante".

Boulos afirmou que vai contar com a ajuda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para criar o Poupatempo da Saúde e agilizar a realização de exames na cidade. “Vamos zerar a fila do exame, com mais médicos especialistas. Você vai ser atendido lá com hora marcada”, disse.

O candidato do PSol criticou a demora da população que depende da saúde pública para realização de exames. Ele afirmou que já reuniu um time qualificado para ajudar na área da saúde, citou a vice Marta Suplicy (PT) e disse que vai contar com a ajuda do presidente Lula (PT) para criar o Poupatempo da Saúde para realização de exames.

A candidata Tabata Amaral (PSB) também citou erros de Ricardo Nunes na área da saúde. "As filas explodiram. Essa é uma conta estúpida: investir em exames é mais respeitoso do que ir para a fila do SUS. A gente enxerga o buraco", destacou.

Esse é o último debate antes da votação do primeiro turno das eleições. A Globo convidou cinco candidatos para o debate. São eles: Guilherme Boulos, Ricardo Nunes, Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB). O evento foi dividido em quatro blocos, sendo dois com temas livres e dois com temas sorteados.

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3/10) mostrou um empate triplo na liderança para a Prefeitura de SP. Guilherme Boulos tem 26%, enquanto Ricardo Nunes e Pablo Marçal têm 24%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão no mesmo patamar.