Mariana e Léo vão disputar o 2º turno para prefeito de Porto Velho

Com mais de 85% das urnas apuradas, a eleição para prefeito de Porto Velho (RO) vai para o segundo turno. Mariana Carvalho (União), representante apoiada pelo prefeito, Hildon Chaves (União Brasil), foi a primeira colocada, com 44,39% dos votos. No segundo lugar ficou Léo (PODE), com 25,86% dos votos. As eleições municipais ocorreram neste domingo (6/10) em todo o país. O segundo turno está marcado para 27 de outubro.

A seguir, conheça os candidatos que concorreram à prefeitura de Porto Velho:

Léo Moraes — Podemos

Leonardo Barreto de Moraes, na urna apenas Léo Moraes, é um advogado de 40 anos e faz parte do Podemos. Nas eleições de 2024 terá como vice da chapa a advogada Magna Dos Anjos Queiroz (Podemos)

Léo já foi eleito vereador de Porto Velho (2013 a 2015), deputado estadual (2015 a 2018), deputado federal (de 1993 a 1998) e deputado estadual (2019 a 2023). Ele já se candidatou a também como governador do estado (2022), mas não se elegeu.

Número para votar: 20

Mariana Carvalho — União Brasil

Mariana Fonseca Ribeiro Carvalho de Moraes, na urna apenas Mariana Carvalho, é uma médica de 37 anos e é filiada ao União Brasil. Nas eleições de 2024, faz parte da coligação "Somos Todos Porto Velho" (REPUBLICANOS / PP / DC / PRTB / PRD / PL / AGIR / UNIÃO / PSD / AVANTE / Federação PSDB CIDADANIA - PSDB/CIDADANIA) e terá como vice da chapa o Pastor Valcenir (PL).

Mariana conta com o apoio do prefeito Hildon Chaves (União Brasil), que está no segundo mandado e não pode disputar a reeleição. Já se elegeu vereadora (2008) e também deputada federal (2014 e 2018) e tentou se candidatar para prefeita (2012) e senadora (2022).

Número para votar: 44

