Apuração eleições 2024: saiba que horas começa e como acompanhar

Às 17h deste domingo (7/10), hora que encerram as votações do primeiro turno das eleições de 2024, começa a apuração dos resultados dos mais de 5 mil municípios brasileiros. Os votos são computados e divulgados em tempo real pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Saiba como acompanhar a apuração ao vivo

Parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília, a Central CB.Poder vai acompanhar a apuração e os bastidores das Eleições 2024. A programação começa às 17h no canal do Correio no YouTube e 19h no canal da emissora da televisão, e vai contar com uma bancada de especialistas para comentar os resultados do pleito.

Os resultados também são disponibilizados em tempo real no site do TSE.

Essa é a primeira vez na história da democracia brasileira que a abertura das urnas inicia no mesmo horário em todo o país. Com as diferenças no fuso horário entre os estados, a contagem dos votos iniciava 19h, após o encerramento da votação no Acre. A partir deste ano, a divulgação do resultado da votação inicia às 17h do horário de Brasília (15h no Acre).