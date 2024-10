David Almeida e Capitão Alberto Neto vão para o 2º turno das eleições de Manaus

Com 100% das urnas apuradas, os candidatos David Almeida (Avante) e Capitão Alberto Neto (PL) estão matematicamente no segundo turno das eleições para à prefeitura de Manaus. Eles alcançaram 32,16% e 24,94%, respectivamente.

Atual prefeito da capital do Amazonas, David Almeida é formado em direito e ingressou na carreira política em 2004 quando foi candidato a vereador. Deputado estadual durante três mandatos seguidos, Almeida também assumiu o governo do Amazonas após a cassação de José Melo de Oliveira e o do seu vice pelo TSE, em 2017. Tentou a eleição a governador do estado em 2018, mas saiu derrotado. Agora, tenta a reeleição para prefeito de Manaus pelo partido Avante.

Alberto Neto, ou Capitão Alberto Neto, é deputado federal pelo Amazonas desde 2022. Antes, se candidatou a prefeito de Manaus em 2020, mas saiu derrotado. Nas eleições de 2024, pela segunda vez, Neto tenta pelo cargo de prefeito pelo Partido Liberal. Capitão da Polícia Militar, Alberto tem como suplente a empresária e professora Maria do Carmo, do Partido Novo. A dupla faz parte da coligação Ordem e Progresso, com os partidos PL e Novo.