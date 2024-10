Lorenzo Pazolini é reeleito à prefeitura de Vitória

Com 94,77% das urnas apuradas, Lorenzo Pazolini (Republicanos) está matematicamente reeleito como prefeito de Vitória, capital do estado do Espírito Santo. O candidato recebeu 55,49%% dos votos e venceu no primeiro turno. No segundo lugar ficou o candidato João Coser (PT), com 15,66% dos votos.

Pazolini é ex-delegado de polícia e também já foi deputado estadual. Filiado ao Republicanos, foi eleito como prefeito de Vitória em 2021, após vencer as eleições no segundo turno.

É formado em direito e tem pós graduação em gestão de segurança pública. É ex-auditor de controle externo do Tribunal de Contas do ES e também foi titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.

Lorenzo foi eleito em 2018 para seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, com 43.293 votos.

As eleições municipais ocorreram neste domingo (6/10), em todo o país. Em alguns estados ainda haverá o segundo turno, marcado para ocorrer no dia 27 deste mês.