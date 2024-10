Topázio é reeleito prefeito de Florianópolis em primeiro turno

Topázio Silveira Neto venceu as eleições à prefeitura de Florianópolis no primeiro turno, com 58,49% dos votos. Ele já comandava o executivo na cidade mesmo sem ser eleito para o cargo, pois era vice de Gean Loureiro, que renunciou em 2022. No segundo lugar ficou Marquito, com 22,23% dos votos. As eleições municipais ocorreram neste domingo (6/10) em todo o país. A eleição pela prefeitura da capital de Santa Catarina registrou nove candidaturas.

Topázio foi eleito vice-prefeito em 2020, e assumiu a prefeitura em 31 de março de 2022, uma vez que Gean Loureiro renunciou ao cargo para concorrer a governador de Santa Catarina naquele ano.

A gestão de Topázio foi marcada pela utilização de redes sociais como forma de divulgação da Prefeitura, o que lhe rendeu a alcunha de "prefeito tik toker" pela oposição, título que foi abraçado por ele.

Brunno Dias — PCO

Brunno Andrade Dias, na urna Brunno Dias, tem 38 anos e é filiado ao Partido da Causa Operária (PCO). Nas eleições de 2024 tem como vice da chapa Luiz Bento (PCO).

Esta será a primeira vez que Brunno vai se candidatar à prefeitura da cidade.

Número para votar: 29

Carlos Muller — PSTU

Carlos Rógerio Muller, na urna Carlos Muller, tem 61 anos e é filiado ao Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU). Nas eleições de 2024 tem como vice da chapa professor Roque (PSTU).

Esta será a primeira vez que Muller vai se candidatar à prefeitura da cidade.

Número para votar: 16

Dário — PSDB

Dário Elias Berger, na urna Dário, tem 67 anos e é filiado ao Partido Da Social Democracia Brasileira (PSDB). Nas eleições de 2024, faz parte da coligação "Trabalho e União" (PDT / UNIÃO / Federação PSDB-CIDADANIA/ SOLIDARIEDADE / PRTB) e tem como vice da chapa a servidora pública Maria Cláudia (União Brasil).

O candidato já comandou a prefeitura da cidade por quatro mandatos (entre 2005 e 2013) e também de São José (entre 1997 e 2004). Além disso, se elegeu para o Senado Federal em 2014 e cumpriu oito anos de mandato.

Número para votar: 45

Lela — PT

Vanderlei Farias, na urna Lela, tem 46 anos e é filiado ao Partido Dos Trabalhadores (PT). Nas eleições de 2024, faz parte da coligação "Frente Floripa com a Força de Lula" (Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PSB) e tem como vice da chapa a empresária Ana Carolina Andrade (PSB).

O candidato já foi vereador da cidade durante dois mandatos entre 2013 e 2020.

Número para votar: 13

Marquito — PSol

Marcos José De Abreu, na urna Marquito, tem 44 anos e é filiado ao Partido Socialismo E Liberdade (PSol). Nas eleições de 2024, faz parte da coligação "Para Cuidar de Florianópolis" (UP / Federação PSOL-REDE) e tem como vice da chapa Claudia Zininha (PSol).

O candidato já foi vereador da cidade durante seis anos e mantém mandato, desde 2022, como deputado estadual.

Número para votar: 50

Mateus Souza — PMB

Mateus Souza, que usará o mesmo nome na urna, tem 29 anos e é filiado ao Partido Da Mulher Brasileira (PMB). Ele tem como vice da chapa Olindina Corrêa (PMB).

Esta será a primeira vez que Mateus vai se candidatar à prefeitura da cidade.

Número para votar: 35

Pedrão — PP

Pedro De Assis Silvestre, na urna Pedrão, tem 36 anos e é filiado ao Progressistas (PP). Nas eleições de 2024, faz parte da coligação "Florianópolis com Amor e Ordem" (PP / PRD) e tem como vice da chapa o coronel Pontes (PP)

O candidato já foi vereador da capital por dois mandatos (2013 e 2020) e disputou o cargo de prefeito da cidade em 2020, sem se eleger.

Número para votar: 11

Portanova — Avante

Rogerio Silva Portanova, na urna Portanova, tem 66 anos e é filiado ao Avante (Avante). Nas eleições de 2024 tem como vice da chapa Katia Damaceno (Avante).

Portanova já se candidatou à prefeitura da cidade por outras duas ocasiões (1996 e 2000), mas não se elegeu. Ele também concorreu como governador do estado (2018) e como deputado federal (2022), mas também não se elegeu.

Número para votar: 70

Topázio — PSD

Topázio Silveira Neto, na urna Pedrão, tem 62 anos e é filiado ao Partido Social Democrático (PSD). Nas eleições de 2024, faz parte da coligação "Para Frente Minha Gente" (REPUBLICANOS / MDB / PODE / PL / NOVO / PSD) e tem como vice da chapa a servidora pública Maryanne Mattos (PL).

Candidato à reeleição para a prefeitura de Florianópolis, ele foi eleito vice-prefeito em 2020 e assumiu o cargo depois da renúncia do então prefeito Gean Loureiro em 2022.

Número para votar: 55

* Estão citados na reportagem todos os candidatos listados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até às 23h59 do dia 15 de agosto de 2024.