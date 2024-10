PSD desbanca MDB e se torna o partido com mais prefeitos no país

Kassab, presidente nacional do PSD: partido sai das urnas em 2024 como o maior do país em número de prefeituras - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Partido Social Democrático elegeu 887 prefeituras nas eleições municipais deste domingo (6/10) e se tornou o maior partido do país no comando do executivo municipal. Liderado por Gilberto Kassab, o partido de centro tinha 401.975 filiados em 2023 — sendo São Paulo, Bahia e Santa Catarina os estados com maior apoio.

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que até então era o partido com maior número de prefeituras, ficou em segundo lugar. Apesar disso, o MDB teve crescimento com relação a 2020. Na época, o partido elegeu 793 prefeitos, contra 862 neste ano.

Em terceiro lugar ficou o Progressistas (PP), com 752. O quarto, com o União Brasil (União) com 589. Fecha os primeiros lugares do ranking o Partido Liberal (PL), com 523 prefeituras.

O PL tinha como meta conquistar 1.500 prefeituras este ano, mas conseguiu apenas 500. O desempenho da sigla, porém, foi forte nas capitais, nas quais conquistou duas vitórias (Maceió e Rio Branco) e foi para o segundo turno em nove delas.

O Partido dos Trabalhadores (PT), por sua vez, passou de 182 para 238 prefeituras e ficou em 9º lugar. Considerando todas as cidades com mais de 200 mil eleitores, o partido elegeu apenas dois prefeitos nestas eleições: Contagem e Juiz de Fora, em Minas Gerais. A legenda disputa segundo turno em 50 cidades.