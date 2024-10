Cármen Lúcia lamenta falta de prefeitas eleitas no 1º turno: "Triste que sejamos tão poucas"

"Fico triste em ver que, em uma sociedade onde mais de 52% do eleitorado e da população brasileira são compostos por mulheres, ainda somos tão poucas no cenário da participação política", disse a ministra - (crédito: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

A ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), lamentou a ausência de mulheres eleitas em capitais nas eleições municipais de 2024. A declaração foi dada durante coletiva de imprensa após o término do primeiro turno nesse domingo (6/10).



“Fico triste em ver que, em uma sociedade onde mais de 52% do eleitorado e da população brasileira são compostos por mulheres, ainda somos tão poucas no cenário da participação política”, afirmou a ministra.

Leia também: Segundo turno será realizado em 15 capitais; confira a lista

A magistrada comentou ainda que o público feminino encontra dificuldades para avançar na política brasileira apesar de campanhas da Corte Eleitoral direcionadas para incentivar o aumento de mulheres concorrentes ao pleito.

“Acho muito triste que mesmo com todas as campanhas que são feitas e um movimento para que tenha efetividade dos direitos, a despeito disso ainda temos uma situação em que no primeiro turno nenhuma mulher é eleita”, enfatizou.

O comentário da ministra veio após a confirmação do TSE de que nenhuma das candidatas do pleito para prefeitura das capitais ganhou em primeiro turno. Além disso, apenas oito mulheres permanecem na disputa para o segundo turno em sete capitais. São elas:

Curitiba (PR):

Eduardo Pimentel (PSD), com 33,51% dos votos

Cristina Graeml (PMB), com 31,17% dos votos

Porto Alegre (RS):

Sebastião Melo (MDB), com 49,72% dos votos

Maria do Rosário (PT), com 26,28% dos votos

Aracaju (SE):

Emília Correa (PL), com 41,62% dos votos

Luiz Roberto (PDT), com 23,86% dos votos

Natal (RN):

Paulinho Freire (União), com 44,08% dos votos

Natália Bonavides (PT), com 28,45% dos votos

Campo Grande (MS)

Adriane Lopes (PP), com 31,67% dos votos

(PP), com 31,67% dos votos Rose Modesto (União), com 29,56% dos votos

Palmas (TO):

Janad Valcari (PL), com 39,22% dos votos

(PL), com 39,22% dos votos Eduardo Siqueira (Podemos), com 32,42% dos votos

Porto Velho (RO)

Mariana Carvalho (União), com 44,53% dos votos

(União), com 44,53% dos votos Léo (Podemos), com 25,65% dos votos

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro