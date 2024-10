Boulos pergunta para cadeira vazia em debate sem Ricardo Nunes

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSol) participou de "debate" sem o adversário Ricardo Nunes (MDB) nesta quinta-feira (10/10). Sem a presença do prefeito, o debate promovido pela rádio CBN e pelos jornais O Globo e Valor Econômico tornou-se uma entrevista com o deputado federal. No entanto, a cadeira que seria de Nunes permaneceu no estúdio e Boulos pôde deixar duas perguntas para o concorrente.

“Queria aqui lamentar que o atual prefeito, candidato Ricardo Nunes, tenha fugido do debate. Isso é ruim para a democracia”, declarou o representante do PSol. "A gente já teve, nessa eleição, muito problema com a cadeira, mas até agora não tinha tido cadeira vazia."

O deputado federal ainda afirmou que não ficou surpreso com a ausência de Nunes no debate. "O mesmo mesmo candidato que foge de responder a sociedade, foge de responder ideias, foi o prefeito que durante três anos e meio fugiu das suas responsabilidades", declarou.

Boulos aproveitou a entrevista para reiterar duas perguntas já feitas por ele ao adversário em outras ocasiões. Na primeira, o deputado federal voltou a questionar a presença do “cunhado do Marcola”, uma das lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC), na prefeitura, e acusou a gestão de ter relação com o crime organizado. O candidato do PSol se refere a Eduardo Olivatto, chefe de gabinete da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb).

Olivatto é irmão da advogada Ana Maria Olivatto, ex-esposa de Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola. Ana Maria morreu em 2002, vítima de assassinato. Segundo Nunes, o atual chefe de gabinete é funcionário de carreira concursado desde 1988.

Representante apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Boulos também voltou a questionar a influência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na candidatura de Ricardo Nunes. Durante a fala, o deputado federal chamou o adversário de “prefeito laranja” e questionou quais secretários Bolsonaro indicaria em um eventual segundo mandato do prefeito.

Sem participação no debate, Nunes esteve na sabatina do Balanço Geral, da Record, nesta quinta-feira (10/10).