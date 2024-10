Lula admite que é preciso "rediscutir papel do PT" na disputa municipal

"Nós temos que rediscutir o papel do PT na disputa das eleições para as prefeituras", disse Lula. Partido aumento as prefeituras, mas está longe ainda do patamar de 2012. - (crédito: ALEX SILVA/Estadão Conteúdo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (11/10) que é preciso "rediscutir o papel do PT na disputa das eleições para as prefeituras", reconhecendo que houve derrotas não esperadas pela sigla. Porém, celebrou o aumento no número de municípios comandados por petistas e no número de vereadores.

Lula também minimizou o impacto das eleições municipais em 2026, algo que preocupa integrantes da esquerda após o primeiro turno. Partidos de direita e centro-direita avançaram consideravelmente, enquanto a esquerda teve desempenho abaixo do projetado, especialmente nas capitais.

"Nós temos que rediscutir o papel do PT na disputa das eleições para as prefeituras. O PT, nessas eleições, 80% dos nossos prefeitos foram eleitos em cinco países (estados), todos eles do Nordeste. Nós tivemos uma boa participação no Rio Grande do Sul. Nós não tivemos uma boa participação em São Paulo, em Minas Gerais nós ganhamos nas duas cidades que a gente governa, Juiz de Fora e Contagem, que já governamos com duas mulheres", comentou o presidente durante entrevista à Rádio O Povo/CBN.

No primeiro turno, o PT aumentou de 183 para 248 prefeitos, com disputas no segundo turno em 13 cidades, incluindo Fortaleza, Porto Alegre, Cuiabá e Natal. Em total de votos para as prefeituras, segundo a legenda, o número aumentou de 6,9 milhões em 2020 para 8,8 milhões, e o número de vereadores foi de 2.668 para 3.118. Em nota, a Comissão Executiva da legenda avaliou o resultado como "o início da recuperação eleitoral". A sigla perdeu grande parte de suas prefeituras desde 2012, quando comandava 638 municípios.

Pouco impacto em 2026

Lula reconheceu, porém, que houve derrotas inesperadas, como em Araraquara (SP) e em Teresina (PI). Mesmo assim, garantiu que o PT continua sendo "o maior partido do Brasil". Sobre o cenário para 2026, negou que haja impacto do baixo avanço da esquerda em 2024.

"O que nós temos que pensar? Toda vez que termina uma eleição aparecem os vencedores, os heróis, e que acham que o mundo a partir dali mudou. A eleição para prefeito, na verdade, ela não tem muita incidência em uma eleição presidencial. Não tem. Porque nem todo prefeito, no segundo ano de mandato, está bem", disse o presidente.

Apesar disso, Lula reconheceu a importância de se conquistar espaço nos municípios. "Obviamente que é muito importante você fazer prefeito, porque é o prefeito que dá o primeiro passo no atendimento das políticas públicas da sociedade brasileira. Na cidade que o cara participa da escola, da saúde, tem a presença do Estado e o governo federal tem parceria com todos os prefeitos", comentou.