Quaest divulga pesquisa da disputa entre Fuad e Engler em Belo Horizonte

A Quaest divulga, na próxima quarta-feira (16/10), pesquisa eleitoral de intenção de voto para o segundo turno das eleições municipais da cidade de Belo Horizonte, conforme registrado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Este é o primeiro levantamento feito pelo instituto na capital mineira após o primeiro turno das eleições municipais.

No dia 27 de outubro, disputarão o executivo belo-horizontino o deputado estadual Bruno Engler (PL) e o atual prefeito Fuad Noman (PSD), que conquistaram, no último domingo (6/10), 34,38% e 26,54% dos votos, respectivamente.

As entrevistas estão sendo realizadas em três dias, entre domingo (13/10) e amanhã, terça-feira (15/10). Do total, 1002 pessoas responderão questionário do tipo quantitativo, por amostragem, com abordagem pessoal em pontos de fluxo populacional.

Segundo o instituto, as pessoas entrevistadas serão consultadas de forma aleatória, com uma previsão de composição 46% masculina e 54% feminina. Do perfil do público previsto, 27% dos entrevistados terão de 16 a 34 anos, 45% de 35 a 59 anos e 28% com 60 ou mais.

De escolaridade e instrução, a previsão é de 23% terem o ensino fundamental completo, 37% com ensino médio completo ou incompleto e 40% com ensino superior completo ou incompleto.

Contratada pela Globo, a pesquisa está registrada sob o número MG-03563/2024 e será divulgada nesta quarta-feira.