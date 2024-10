Lira libera presença de deputados na Câmara até o fim do 2º turno

O presidente da Câmara, Arthur Lira, liberou a presença de deputados nas votações até o segundo turno das eleições municipais, marcado para 27 de outubro.



Segundo o ato 142 da Mesa Diretora, “excepcionalmente nos períodos de 14 a 18 e de 21 a 25 de outubro, não será exigido o registro biométrico” dos parlamentares nas sessões.



Assim, os deputados podem registrar os votos on-line, através dos celulares. A decisão também permite que os parlamentares faltem sem que tenham o dia descontado dos salários.

Na semana passada, houve sessão somente na terça-feira (8/10). Nesta terça-feira (15/10), foi convocada votação para discussão de matérias menos polêmicas, como um requerimento de urgência para apreciação do PL 1.069/2023, que institui diretrizes básicas para melhoria da saúde das mulheres com endometriose, inclui a endometriose com manifestação incapacitante no rol de doenças que independe de carência para a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, e dá outras providências.

O Senado Federal não seguiu os passos da Câmara e manteve as sessões.