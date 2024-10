Lula e Janja estreiam novo heliponto do Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estreou nesta quarta-feira (16/10) o novo heliponto do Palácio do Planalto, inaugurado recentemente. O petista embarcou em um helicóptero VH-35 do Grupo de Transporte Especial (GTE), da Força Aérea Brasileira (FAB), destinado ao transporte de autoridades, rumo à Base Aérea de Brasília.

O chefe do Executivo entrou na aeronave sob chuva, acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva. De lá, o casal embarca para Natal, onde participam de anúncio de investimentos do governo do Rio Grande Do Norte.

O heliponto voltou a funcionar em setembro, após uma bateria de testes feitos pela FAB. Após a construção da estrutura, o último passo antes da liberação do espaço foi padronizar o circuito de tráfego e os procedimentos de segurança para voos com o presidente.

Heliponto foi construído neste ano

A obra foi construída após licitação publicada em abril deste ano, no valor de R$ 770 milhões, e o heliponto fica na parte de trás do Palácio do Planalto, no lado oposto ao Eixo Monumental. Os estudos para a plataforma começaram em 2023, feitos pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). O Planalto ficou 14 anos sem um heliponto.

Além do Planalto, a Secretária de Coordenação e Assuntos Aeroespaciais da Presidência administra também os helipontos do Palácio da Alvorada e da Granja do Torto.