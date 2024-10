Nísia Trindade diz que portaria sobre transplantes será revista

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou nesta quinta-feira (17/10) que a pasta vai revisar a portaria que normatiza a realização de transplantes no país. A declaração foi dada à imprensa durante passagem da ministra pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão ocorreu após a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) em pacientes transplantados no Rio de Janeiro. O caso ocorreu após um laboratório privado não realizar os exames necessários para descartar a presença do vírus no organismo de dois doadores.

Leia também: Sócio de laboratório que fez testes errados de HIV é preso

Todos os órgãos que serão usados em transplante no país são testados para o HIV. Porém, no caso do Rio de Janeiro, as suspeitas são de que os procedimentos de testagem não foram realizados da maneira correta pelo Laboratório de Patologia Clínica Dr. Saleme (PCS). A Polícia Federal abriu uma investigação para apurar o caso e quatro pessoas já foram presas.

De acordo com Nísia, o problema não foi a portaria, mas o ministério está comprometido em aprimorar os procedimentos de doação. "As regras do sistema nacional de transplantes sempre foram muito rígidas. Mas queremos avançar nos testes em toda a rede e nos instrumentos para aperfeiçoamento. Então a portaria tem a ver com isso," disse ela.

A ministra destacou que o sistema de saúde recebeu orientações para disponibilizar todos os atendimentos e procedimentos para atender os pacientes, mas que a mudança na portaria não resolverá este problema. "No mais, temos que fazer uma profunda investigação deste fato lamentável no Rio. Não é a portaria que vai resolver essa questão específica. Lá, estamos trabalhando no cuidado com as pessoas que infelizmente passaram por esse processo inadmissível de receber um órgão que tem a infecção pelo HIV e fazer a auditoria em todos esses procedimentos", destacou.